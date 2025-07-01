Трамп підписав указ про зняття санкцій з Сирії

США прагнуть бачити Сирію «єдиною, стабільною та мирною – як усередині країни, так і у відносинах із сусідами»

Новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Білого дому.

Як зазначається в заяві, новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру. Водночас, окремі обмеження залишаються чинними. Санкції продовжать діяти стосовно Башара Асада, його оточення, осіб, причетних до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, виготовлення хімічної зброї, а також представників ІДІЛ, його філій та іранських проксі.

Указ також передбачає низку подальших кроків:

Держсекретареві доручено оцінити можливість повного або часткового призупинення санкцій, якщо буде виконано умови, визначені Законом Цезаря, який був ухвалений як відповідь на злочини сирійського режиму;

Передбачено пом’якшення експортного контролю на окремі товари та скасування обмежень на певні напрями іноземної допомоги Сирії;

Має бути переглянуто визначення угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) як іноземної терористичної організації;

Також заплановано переоцінити включення Ахмеда аль-Шараа та ХТШ до списку особливо небезпечних міжнародних терористів;

Поставлено завдання переглянути статус Сирії як країни, що спонсорує тероризм;

Заплановано вивчити можливості щодо послаблення санкцій у межах ООН – задля підтримки стабілізації ситуації в регіоні.

У Білому домі наголошують, що США прагнуть бачити Сирію «єдиною, стабільною та мирною – як усередині країни, так і у відносинах із сусідами».

Історія санкцій проти Сирії

Нагадаємо, режим санкцій проти Сирії було запроваджено в травні 2004 року указом президента Джорджа Буша-молодшого. Причиною стали підозри щодо підтримки терористичних угруповань, таких як Хезболла і ХАМАС, втручання у справи Лівану та розробка зброї масового знищення.

У наступні роки, з 2006 по 2010, санкційні обмеження посилили через систематичні порушення прав людини. А в 2011 році, на тлі початку громадянської війни та репресій проти опозиції, президент Барак Обама заблокував майже всі зовнішньоекономічні операції з Сирією. Було заборонено експорт, інвестиції та фінансові транзакції.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп, у 2019-2020 роках, запровадив вторинні санкції. Вони передбачали обмеження для іноземних компаній, які співпрацювали з режимом Асада, Іраном чи Росією, зокрема у сферах будівництва, енергетики, оборонної промисловості та авіації.

Зміна влади в Сирії

Зазначимо, що 8 грудня 2024 року об’єднані сили сирійської опозиції розпочали масштабний наступ, внаслідок якого було захоплено Дамаск і офіційно оголошено про повалення режиму Башара Асада. Згодом з’явилася інформація, що Асад разом із родиною покинув територію країни та отримав політичний притулок у Росії.

Після цього в Сирії було створено тимчасовий уряд, а 29 січня 2025 року новим президентом країни став Ахмед аль-Шараа.

Раніше ми писали, що сирійські повстанці отримували безпілотники та іншу підтримку від українських розвідників. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами обізнаних співрозмовників видання, чотири-п'ять тижнів тому українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів в штаб-квартиру повстанців в Ідлібі, аби допомогти повстанському угрупованню «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).