Зеленський оголосив зміну уряду, Трамп попередив Путіна. Головне за 14 липня

Президент повідомив, хто стане новим міністром оборони

Президент провів зустріч з Келлогом, окупанти вдарили по навчальному закладу у Сумах, Зеленський розкрив деталі кадрових змін в уряді. «Главком» склав добірку новин 14 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент провів зустріч з Келлогом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником глави США з питань України Кітом Келлогом. Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Офіс президента.

Зеленський і Кіт Келлог обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. Тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Глава України і спецпредставник Трампа говорили про припинення вогню та збільшення тиску на Росію фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн», – сказав Зеленський.

Президент підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами.

🇺🇦🇺🇸Президент Зеленський зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США, який перебуває з візитом у Києві pic.twitter.com/ceGdxTnD2v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2025

Також глава України і спецпредставник Трампа говорили також про припинення вогню, збільшення тиску на Росію та спільні кроки заради настання достойного й тривалого миру. Окрема увага – санкціям, зокрема двопартійному законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів.

Зеленський розкрив деталі кадрових змін в уряді

Президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства» – каже глава України.

Серед іншого Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – додав він.

Також Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації», – зазначив президент.

Трамп пригрозив Росії новими тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини

Уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. «Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше як 1 тис. грн, а після ухвалення закону буде складати 7 тис. грн на місяць. Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд» – каже він.

Крім того, буде впроваджено програма «єЯсла». «Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка», – пояснив глава уряду.

Також буде збережено «Пакунок малюка» у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тис. грн. Частиною новацій у підтримці родин є також надання «Пакунку школяра». Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

За словами Шмигаля, детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися повідомить Міністерство соціальної політики. Варто зазначити, що за законопроєкт мають проголосувати народні депутати.

Окупанти вдарили по навчальному закладу у Сумах

Російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артема Кобзаря.

Внаслідок атаки є поранені. Також уражено будівлі, зокрема через приліт у навчальному закладі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Наслідки удару російського безпілотника фото: Кордон. Медіа

На місці працюють відповідні служби. Вони з’ясовують деталі та масштаби руйнувань.