РНБО вивчає п'ять варіантів деокупації Донбасу



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Олексій Данілов розповів про п'ять варіантів деокупації Донбасу

Перед зустріччю в Парижі в «нормандському форматі» було засідання РНБО, де було розглянуто 5 варіантів ситуації, пов’язаної з деокупацією ОРДЛО

Рада нацбезпеки й оборони розглядає п'ять варіантів деокупації ОРДЛО, з яких задіяний поки що перший.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, перед зустріччю в Парижі в «нормандському форматі» було засідання РНБО, де було розглянуто 5 варіантів ситуації, пов’язаної з деокупацією ОРДЛО.

«Зараз у роботі перший варіант - політико-дипломатичний шлях вирішення ситуації. Це коли працюють дипломати, політики. Ми робимо спробу домовитися з Росією, щоб вони пішли з нашого дому», - зазначив Данілов.

При цьому він підкреслив, що в разі невдачі Україна отримає повне право перейти до інших варіантів.

Також глава відомства прокоментував заяви про ситуацію на сході України глави української делегації на мінських переговорах Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна.

«І Кравчук, і Фокін, які призначені в ТКГ, мають свою власну думку з тих чи інших питань. У них є певний досвід. Але треба розуміти, що це їхня позиція як людини, як громадянина», - заявив Данілов.

Він додав, що з багатьох питань їхня позиція - це не позиція України.

До слова, раніше у контактній групі пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків.

Як відомо, депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.