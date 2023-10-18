Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)

Глава держави висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор

Росія продовжує свою тактику терору – війни із мирним населенням. Про це заявив президент Володимир Зеленський коментуючи удар РФ по житловому будинку Запоріжжя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди», – зазначив президент.

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи, додав глава держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор. «Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти», – наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5:00 дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція. Також у Запорізькій міськраді повідомили про тимчасове закриття руху тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної. Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також МВС опублікувало кадри порятунку постраждалого з-під завалів.