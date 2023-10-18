Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)
Глава держави висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор
Росія продовжує свою тактику терору – війни із мирним населенням. Про це заявив президент Володимир Зеленський коментуючи удар РФ по житловому будинку Запоріжжя.
«Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди», – зазначив президент.
Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи, додав глава держави.
Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор. «Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти», – наголосив президент.
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5:00 дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція. Також у Запорізькій міськраді повідомили про тимчасове закриття руху тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної. Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова.
Також МВС опублікувало кадри порятунку постраждалого з-під завалів.
Коментарі — 0