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Україна може закупити легендарні дрони MQ-9 Reaper, але є нюанс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна може закупити легендарні дрони MQ-9 Reaper, але є нюанс
Вартість безпілотника $32 млн разом із запчастинами
Фото: Depositphotos

Пентагоном були схвалені та відправлені різні безпілотні системи на підтримку ЗСУ, але тільки не великі легендарні MQ-9

Виробник безпілотника MQ-9 Reaper, компанія General Atomics Aeronautical Systems, готова лише за $1 продати Україні дрони, вартість яких $32 млн разом із запчастинами, технічною підтримкою і послугою передачі супутникових даних, але на це має дати дозвіл міноборони США. Про це повідомив військовий портал Breaking Defense з посиланням на представника компанії на конференції AUSA 2023 у США.

«Ми надамо Україні дві системи Reaper, привеземо їх в Україну для навчання, забезпечимо запчастинами та технічною підтримкою, супутниковою передачею даних, і все це за $1. По-моєму, це дуже гарна пропозиція», – повідомив Марк Брінклі, головний стратег із маркетингу та комунікацій GA-ASI журналістам видання.

За словами Брінклі, компанія всіма силами зараз лобіює цю поставку в Міністерстві оборони США, але поки що всі зусилля не увінчалися успіхом, попри «численні розмови» між двома сторонами.

«Я думаю, з урахуванням поставок F-16 в Україну від інших країн і від США, кількість виправдань або причин, через які MQ-9 Reaper не дозволяли відправляти в Україну, значно зменшиться», – заявив на конференції Хайме Волтерс, віцепрезидент з міжнародного стратегічного розвитку GA-ASI.

Видання зазначає, що дрони стали однією з масових озброєнь на українському полі бою. Раніше Пентагоном були схвалені та відправлені різні безпілотні системи на підтримку ЗСУ, але тільки не великі легендарні MQ-9, попри те, що Україна закликала до збільшення кількості обладнання для досягнення переваги в повітрі.

Експерти Breaking Defense зазначають, що в оперативному відношенні ці БПЛА матимуть значну цінність для Києва. Ці універсальні дрони з величезним радіусом польоту зможуть завдавати ударів на далекі відстані, а також здійснювати додаткову розвідку і спостереження.

Раніше США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27.

На кадрах видно, як винищувач два рази пролітає близько до безпілотника. Позаду у літака «хмара» рідини, яку він викидає. Після другого прольоту зображення із камери дрона псується і зникає.

 

 

Теги: США Міноборони війна Україна безпілотник

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