Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів
Володимир Зеленський: «Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії»
До кінця поточного року Україна буде готова до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз. Верховній Раді залишилось зробити один крок. Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
«Плідно співпрацюємо з ЄС. Для нас важливо розпочати цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії. З нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок. І важливо, щоб депутати цей крок зробили», – зазначив глава держави.
За його словами, Євросоюз для України – не лише економічна безпека, а й мотивація боротися, пройти цю зиму та досягти національних цілей, незважаючи на терор російських окупантів.
Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ в ЄС. Також Зеленський сказав, що Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу.
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