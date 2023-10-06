Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів
За словами Зеленського, Євросоюз для України – не лише економічна безпека, а й мотивація боротися
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії»

До кінця поточного року Україна буде готова до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз. Верховній Раді залишилось зробити один крок. Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Плідно співпрацюємо з ЄС. Для нас важливо розпочати цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії. З нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок. І важливо, щоб депутати цей крок зробили», – зазначив глава держави.

За його словами, Євросоюз для України – не лише економічна безпека, а й мотивація боротися, пройти цю зиму та досягти національних цілей, незважаючи на терор російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ в ЄС. Також Зеленський сказав, що Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу.

Читайте також: Євросоюз планує оголосити про початок переговорів щодо вступу України – Politico
Теги: Володимир Зеленський Україна президент безпека Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала багато зброї від союзників
Чи може Україна дозволити собі «війну на виснаження»?
Сьогодні, 11:54
Сілва та Путін давно знають один одного
Про Бразилію, Путіна та міжнародне право
12 вересня, 09:12
Рон Де Сантіс заявляє, що Україна не є стратегічно важливою для США
Республіканці налаштовані зменшити підтримку України. Чому?
27 вересня, 13:26
Брис Олиги Нгема и его жена во время присяги
Переворот в Габоне. История окончена?
18 вересня, 19:54
Зеленський: «Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку»
Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю
7 вересня, 21:34
За словами Ніколенка, Угорщина намагається похитнути європейські позиції в Азії
Україна закликала Брюссель з’ясувати, чому Сіярто поширює дезніформацію проти ЄС
15 вересня, 10:10
Презмдент Бразилії вкотре виступив за мирний сценарій закінчення війни в Україні
Президент Бразилії пообіцяв захистити Путіна від в'язниці
11 вересня, 08:45
Зеленський сказав, якщо Україна не отримає допомогу, то програє війну
Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії
21 вересня, 19:25
Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого
Україна повернула тіла ще 51 загиблого героя
15 вересня, 15:54

Політика

Йдеться про виживання українців: посол Макєєв звернувся до німецької влади
Йдеться про виживання українців: посол Макєєв звернувся до німецької влади
Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів
Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Понад 17 млрд грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна
Понад 17 млрд грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
38K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
36K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
14K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
13K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
9596
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту