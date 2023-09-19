Міністри G7 закликали Китай чинити тиск на Москву і видали спільну заяву

Члени G7 сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України

Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію

У рамках Генеральної Асамблеї ООН країни «Великої сімки» (G7) закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися опублікували спільну заяву, повідомляє Reuters.

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У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує в G7, йдеться, що члени сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України.

Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а на горизонті маячить візит президента Володимира Путіна до Пекіна.

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Члени G7 також вітали участь Китаю у зустрічі під керівництвом України в Джидді і «далі закликали Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі через прямий діалог з Україною», йдеться у заяві.

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел очікує, що головною темою дискусій на 79-й сесії Генасамблеї ООН, що починається 19 вересня, буде війна в Україні.Павел не відкидає виникнення на сесії конфронтаційних моментів, оскільки, за його словами, багато країн дивляться на російське вторгнення в Україну не з точки зору принципу порушення міжнародного права.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.