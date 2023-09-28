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Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський:  «Ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення глобальної ядерної безпеки»  

Україна увійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). І пробуде там найближчі два роки. Про це повідомив президента України Володимир Зеленський.

«Україну обрано до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку», – написав він.

Зеленський наголосив, що Україна залишається надійним партнером у сфері атомної енергетики.

«Ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення глобальної ядерної безпеки. Ми всі повинні працювати разом, всі у світі, хто цінує безпеку, щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, який Росія намагається нормалізувати», – додав він.

Глава держави упевнений, що ядерна безпека та захищеність мають бути гарантовані.

Рада керуючих МАГАТЕ – один із двох керівних органів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), спільно з Генеральною конференцією держав-членів. Рада керуючих збирається п'ять разів на рік, представляє рекомендації Генеральної конференції з діяльності агентства та бюджету, призначає генерального директора МАГАТЕ, який потім затверджується Генеральною конференцією. Наприклад, у 2017-2018 роках до складу Ради керуючих входили 35 країн.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ перепризначило Гроссі гендиректором агентства ще на чотири роки.

Теги: Володимир Зеленський Україна безпека МАГАТЕ

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