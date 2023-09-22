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Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі
Вранці на чергуванні у Чорному морі перебуває дев'ять одиниць, в Азовському – одна одиниця ворожого корабельного угруповання
фото ілюстративне

Кораблі і катери РФ курсують в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська

Російські загарбники намагаються ховати військові кораблі за цивільним судноплавством, великі десантні кораблі передислоковані в напрямку Новоросійська. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Вони (росіяни – «Главком») продовжують переховуватися за цивільним судноплавством. Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством», - сказала вона.

Гуменюк розповіла також, що кораблі і катери Чорноморського флоту РФ, російської прикордонної служби курсують в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська.

«Очевидно, багато чого перевозиться туди і, зокрема, великі десантні кораблі передислоковані в Новоросійському напрямку», - додала речниця ОК «Південь».

Вона підкреслила, що бухти, зокрема Севастопольска, й кримські порти «вже не такі затишні для росіян, вони їх дуже рідко використовують, тяжіють до Новоросійської».

Гуменюк поінформувала, що вранці на чергуванні у Чорному морі перебуває дев'ять одиниць, в Азовському – одна одиниця ворожого корабельного угруповання, проте ракетоносіїв серед них нема.

Раніше Гуменюк повідомила, що ворог вивів усі свої великі десантні кораблі з кримських пунктів базування та передислокував їх до російських, побоюючись атак із боку Сил оборони.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Теги: військові ворог росіяни Крим Чорне море корабель

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