Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні

Журналіст зазначив, що в Ірпені та Бучі бачив те ж саме, що і в ізраїльських містах

Ізраїльський журналіст Сергій Гранкін порівняв звірства терористів ХАМАСу із тим, що творила російська армія в Україні.

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Він підкреслив, що нинішні події – це головний воєнний провал Ізраїлю за всю його історію. Гранкін зазначив, що в Ізраїлі це порівнювати нема з чим, і додав, що бачив ті самі картини, що й в ізраїльських населених пунктах, звільнених від бойовиків, на території України.

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«Я був там у перші місяці війни, коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини. Я бачив цих людей, я бачив кадри, які мені показували на телефонах. От все рівно те ж саме – так само холоднокровно підходили, вбивали жінок, дітей з автоматів, кулеметів, причому з цілком діловим виглядом, ніби це робота», – розповів журналіст.

Гранкін додав, що події в Ізраїлі дуже нагадують йому ті, що він бачив півтори роки тому в Україні.

Нагадаємо, Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, і додав, що у військових буде можливість змінити реальність. За його словами, ХАМАС пошкодує про цей момент, а Газа ніколи не повернеться до того, що було. Також він сказав, що хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, які пережили Голокост, Ізраїль знищить ворогів усіма силами і без компромісів.

Також ми писали, що військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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