Росія здійснила один з наймасштабніших ударів по столиці – Зеленський

Президент наголосив, що уночі працювали дрони-перехоплювачі, які допомагали збивати російські «Шахеди»

Російська Федерація масовано атакувала Київ та інші населені пункти безпілотниками та ракетами. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. «Петріоти» й ракети для них є реальними захисниками життя», – зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що перші повітряні тривоги учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. «Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько девʼятої годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч», – каже він.

Глава України наголосив, що столиця була головною мішенню цього російського удару. Крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на цей час відомо про 23 поранених.

«І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що у Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306. Якщо індекс досягає значення 306, то цей стан повітря є небезпечним для людей.

Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також в інших місцях цього району позначка перетнула межу 201, що означає дуже шкідливий рівень. Шкідливий рівень також зафіксований на лівому березі у Дніпровському районі, на правому – у Голосіївському та Солом’янському районах.

До слова, у результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.