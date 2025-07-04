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Міндовкілля підтвердило високий рівень забруднення повітря після обстрілу РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міндовкілля підтвердило високий рівень забруднення повітря після обстрілу РФ
Міндовкілля радить киянам не виходити вулицю та не провітрювати приміщення
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом

Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві – високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як зазначається, причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня. Відомство рекомендує киянам не перебувати на відкритому повітрі та не провітрювати приміщення. «Підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що у Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306. Якщо індекс досягає значення 306, то цей стан повітря є небезпечним для людей.

Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також в інших місцях цього району позначка перетнула межу  201, що означає дуже шкідливий рівень. Шкідливий рівень також зафіксований на лівому березі у Дніпровському районі, на правому – у Голосіївському та Солом’янському районах.

До слова, у результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

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Теги: Київ повітря

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