Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня
Після російської атаки в повітрі зафіксована висока концентрація продуктів горіння
У Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Якщо індекс досягає значення 306, то цей стан повітря є небезпечним для людей.
Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також у інших місцях цього району позначка перетнула межу 201, що означає дуже шкідливий рівень.
Шкідливий рівень також зафіксований на лівому березі у Дніпровському районі, на правому – у Голосіївському та Солом’янському районах. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що після російської атаки в повітрі висока концентрація продуктів горіння.
Станом на 07:00 карта якості повітря має такий вигляд:
Станом на 07:00 вологість повітря складає 61%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.
Відомо про такі наслідки ударів по столиці:
- у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
- Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
- у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
- у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
- у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.
Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.
Читайте також: