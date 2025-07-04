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Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
фото: glavcom.ua

Після російської атаки в повітрі зафіксована висока концентрація продуктів горіння

У Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Якщо індекс досягає значення 306, то цей стан повітря є небезпечним для людей.

Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також у інших місцях цього району позначка перетнула межу  201, що означає дуже шкідливий рівень.

Шкідливий рівень також зафіксований на лівому березі у Дніпровському районі, на правому – у Голосіївському та Солом’янському районах. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що після російської атаки в повітрі висока концентрація продуктів горіння. 

Станом на 07:00 карта якості повітря має такий вигляд: 

Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня фото 1

Станом на 07:00 вологість повітря складає 61%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.

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Теги: Київ війна ракета окупанти повітря

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