Зустріч Зеленського з прем’єром Канади, призначення генпрокурора в Україні. Головне за 17 червня
Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади на полях саміту G7, Рада призначила Кравченка генпрокурором, у Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами. «Главком» склав добірку новин 16 червня, щоб ви були в курсі головних подій:
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади на полях саміту G7
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.
«Розповів про російську атаку цієї ночі на наших людей, цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських «шахедів» і 32 ракет, зокрема балістичних. Обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, зміцнення української ППО, подальше поглиблення нашої військової співпраці, зокрема проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК», – Зеленський про зустріч з Карні.
Президент додав: «Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад $2 млрд, та наступний транш на понад $2 млрд за рахунок прибутків від заморожених російських активів».
Рада призначила Кравченка генпрокурором
Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідне рішення ухвалили 273 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення. Згодом парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Кравченка на посаду генпрокурора. Рішення ухвалили 15 народних депутатів, ще двоє – утримались.
Що відомо про Руслана Кравченка
Руслан Кравченко – кадровий прокурор. З 2015 по 2017 роки працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Він був одним із прокурорів у справі президента-втікача Віктора Януковича.
З 2020 по 2021 рік Кравченко працював начальником управління у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі генерального прокурора, а з 2021 по 2023 роки Руслан Кравченко обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.
У 2023 році президент Зеленський призначив його на посаду голови Київської обласної військової адміністрації. У грудні 2024 року Кравченка звільнили та призначили головою Державної податкової служби замість Тетяни Кірієнко.
У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами
У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Зрештою прихожани та священники УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернівці».
«Люди, які зламали огорожу, підійшли до храму і співали не українською мовою. На вході до храму стояла поліція – у них кидали різні предмети», – стверджують журналісти.
За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей, розповіли медики однієї з бригад швидкої. Втім, про їхній стан невідомо.
У Чернівцях прихильники УПЦ МП намагалися прорватися до Собору, поліція застосувала сльозогінний газ
Віряни спробували зірвати ворота і зайти на територію храму. Правоохоронці не дали їм цього зробити. Є постраждалі серед цивільних і поліцейських. pic.twitter.com/z9XqeK48cW
Згодом стало відомо, що двері храму проламали. Перед входом стояв митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм.
Двері храму проламали. Перед входом стоїть митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм. pic.twitter.com/NuO7YqFS7M— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Єврокомісія повідомила, коли припинить імпорт газу та нафти з РФ
ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, відповідно до законодавчої пропозиції, висунутої сьогодні Європейською Комісією. Це покладе край ризикам для ринку і економічної безпеки ЄС через залежність від російських викопних видів палива і підвищить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
«Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої енергетичні ресурси як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і назавжди покласти край ері російського викопного палива в Європі», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Пропозиція передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з російської території. У ньому також представлені заходи, що сприятимуть повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.
Зазначається, що держави-члени повинні будуть представити плани диверсифікації з чіткими заходами та етапами для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.
Відповідно до передбаченої поступової заборони, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що постачається до країн, які не мають виходу до моря, і пов'язаний з довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.
Також буде заборонено укладати довгострокові контракти на обслуговування LNG-терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це забезпечить можливість перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, що в кінцевому підсумку підвищить стійкість енергетичних ринків.
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