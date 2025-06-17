Зустріч Зеленського з прем’єром Канади, призначення генпрокурора в Україні. Головне за 17 червня

Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади на полях саміту G7, Рада призначила Кравченка генпрокурором, у Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами. «Главком» склав добірку новин 16 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Розповів про російську атаку цієї ночі на наших людей, цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських «шахедів» і 32 ракет, зокрема балістичних. Обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, зміцнення української ППО, подальше поглиблення нашої військової співпраці, зокрема проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК», – Зеленський про зустріч з Карні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад $2 млрд, та наступний транш на понад $2 млрд за рахунок прибутків від заморожених російських активів».

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Рада призначила Кравченка генпрокурором

Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідне рішення ухвалили 273 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення. Згодом парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Кравченка на посаду генпрокурора. Рішення ухвалили 15 народних депутатів, ще двоє – утримались.

Відповідне рішення ухвалили 273 депутати фото: Telegram/Ярослав Железняк

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко – кадровий прокурор. З 2015 по 2017 роки працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Він був одним із прокурорів у справі президента-втікача Віктора Януковича.

З 2020 по 2021 рік Кравченко працював начальником управління у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі генерального прокурора, а з 2021 по 2023 роки Руслан Кравченко обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його на посаду голови Київської обласної військової адміністрації. У грудні 2024 року Кравченка звільнили та призначили головою Державної податкової служби замість Тетяни Кірієнко.

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Зрештою прихожани та священники УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернівці».

«Люди, які зламали огорожу, підійшли до храму і співали не українською мовою. На вході до храму стояла поліція – у них кидали різні предмети», – стверджують журналісти.

Парафіяни УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію собору фото: Суспільне Чернівці

За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей, розповіли медики однієї з бригад швидкої. Втім, про їхній стан невідомо.

У Чернівцях прихильники УПЦ МП намагалися прорватися до Собору, поліція застосувала сльозогінний газ



Віряни спробували зірвати ворота і зайти на територію храму. Правоохоронці не дали їм цього зробити. Є постраждалі серед цивільних і поліцейських. pic.twitter.com/z9XqeK48cW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Згодом стало відомо, що двері храму проламали. Перед входом стояв митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм.

Двері храму проламали. Перед входом стоїть митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм. pic.twitter.com/NuO7YqFS7M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Єврокомісія повідомила, коли припинить імпорт газу та нафти з РФ

ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, відповідно до законодавчої пропозиції, висунутої сьогодні Європейською Комісією. Це покладе край ризикам для ринку і економічної безпеки ЄС через залежність від російських викопних видів палива і підвищить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

«Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої енергетичні ресурси як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і назавжди покласти край ері російського викопного палива в Європі», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з російської території. У ньому також представлені заходи, що сприятимуть повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Зазначається, що держави-члени повинні будуть представити плани диверсифікації з чіткими заходами та етапами для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Відповідно до передбаченої поступової заборони, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що постачається до країн, які не мають виходу до моря, і пов'язаний з довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладати довгострокові контракти на обслуговування LNG-терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це забезпечить можливість перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, що в кінцевому підсумку підвищить стійкість енергетичних ринків.