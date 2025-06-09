Ректор університету Шевченка урочисто запустив ліфт для економічного факультету

Під час ремонту була повністю замінена кабіна ліфту та всі необхідні комунікації

Будівля факультету є десятиповерховою, і протягом кількох місяців студенти та викладачі були змушені ходити пішки

На економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві нарешті запрацював один з ліфтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення факультету.

Урочисте відкриття ліфта фото: Економічний факультет КНУ імені Тараса ШевченкаFacebook

Ректор університету Шевченка особисто перерізав стрічку до ліфта

Володимир Бугров перерізав стрічку до ліфта фото: Економічний факультет КНУ імені Тараса ШевченкаFacebook

Повідомляється, що під час ремонту була повністю замінена кабіна ліфту та всі необхідні комунікації.

Ректор був одним з перших пасажирів нового ліфта фото: Економічний факультет КНУ імені Тараса ШевченкаFacebook

Будівля факультету є десятиповерховою, і протягом кількох місяців студенти та викладачі були змушені ходити пішки.

«Економічний факультет висловлює щирі слова вдячності ректору Шевченкового університету Володимиру Бугрову за встановлення сучасного ліфта», – йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі мережі розкритикували урочистості з приводу такої події. «Неймовірно потужно!», «Це перемога!», «Урочиста стрічка... У вас все нормально з головою?», – пишуть підписники під дописом факультету.

скриншот коментарів

Нагадаємо, Київському національному університету імені Тараса Шевченка (КНУ) 15 липня 2024 року виповнилося 190 років.

Раніше повідомлялося, Володимир Зеленський розглянув петицію про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу». Петиція із закликом розірвати контракт із Бугровим «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу» була опублікована на сайті Офісу президента ще 23 січня. Її ініціатором став Максим Луцик, який назвався випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До слова, Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка втрапив у гучний скандал, запросивши у свої стіни з лекцією про історію державотворення проросійського політика, народного депутата Максима Бужанського.