Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів
Частково зруйнований будинок у столиці
фото: ДСНС Києва

Брати Твердохліб загинули внаслідок ракетного удару по Києву: Артему було 29, Максимові – 32

Внаслідок ракетного удару по Києву 17 червня загинули двоє рідних братів – Артем і Максим Твердохліб. Трагедія сталася в момент, коли чоловіки вирішили повернутися з укриття додому. Саме тоді російська ракета влучила в житлову будівлю, пише «Главком».

Про загибель братів повідомив Парафіївський ліцей Чернігівської області, випускниками якого були Артем і Максим. Артемові було 29 років, Максимові – 32. Їхня мати, пані Аня, втратила обох синів.

Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів фото 1
фото: Парафіївський ліцей
Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів фото 2
фото: Парафіївський ліцей

Як повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко з місця трагедії, у момент атаки дівчина Максима перебувала в іншому місці – вона поїхала до матері. Саме це, ймовірно, врятувало їй життя.

Після влучання ракети зв’язок із братами зник. Тіло Артема вдалося знайти та впізнати наступного ранку. Особу Максима встановили за допомогою ДНК-експертизи.

Раніше ми писали, що Український державний університет імені Михайла Драгоманова повідомив про трагічну загибель свого студента, 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалами власного будинку у Солом'янського районі Києва внаслідок чергової російської атаки у ніч на 17 червня. За його пошуками слідкувала вся країна після того, як було опубліковано фото його батьків, що чекали на звістку від рятувальників на місці удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету. 

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день під руїнами будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки про сина. Їхні світлини облетіли соціальні мережі та увесь світ, викликаючи співчуття та підтримку. 

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

До слова, Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Посилаючись на інформацію про загибель Дмитра Ісаєнка, Безугла зробила допис у мережі і додала коментар: «Косив від армії, але «карма», додавши цитату з новини: «Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я».

Теги: Київ смерть російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткачук переніс чотири операції, критичне зниження рівня еритроцитів у крові, розвиток анемії
У Росії помер бодібілдер, який підірвав здоров'я препаратами для пришвидшення росту м'язів
21 травня, 14:59
Ольга Рутковська оголосила голодування
Захисники Поштової площі знову б'ють на сполох: напередодні Дня Києва одна з активісток оголосила голодування
21 травня, 21:45
Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
23 травня, 13:11
У Києві триває ліквідація наслідків атаки
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
24 травня, 16:46
У соцмережі Возний написав, що сьогодні у нього останній робочий день у департаменті
Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА
30 травня, 15:25
Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни
У Києві кількість поранених через російську атаку зросла до 27
6 червня, 13:56
Чоловік лаявся, погрожував медичному персоналу фізичною розправою та тим, що вистрибне з вікна
Виписаний пацієнт лікарні відмовився йти додому, погрожуючи стрибнути з вікна
6 червня, 16:54
Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України
Франція: троє українців загинули в ДТП
13 червня, 23:02
Заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках:важливі нюанси
11 червня, 16:04

Новини

Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів
Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)
Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі завершено (оновлено)
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі завершено (оновлено)
На Київщині викрито схему заволодіння близько 11,5 млн грн із зарплат військовослужбовців
На Київщині викрито схему заволодіння близько 11,5 млн грн із зарплат військовослужбовців
У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
21K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
16K
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
16K
Система протиракетної оборони Ізраїлю може вийти з ладу найближчими днями – Washington Post
13K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua