Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів

Брати Твердохліб загинули внаслідок ракетного удару по Києву: Артему було 29, Максимові – 32

Внаслідок ракетного удару по Києву 17 червня загинули двоє рідних братів – Артем і Максим Твердохліб. Трагедія сталася в момент, коли чоловіки вирішили повернутися з укриття додому. Саме тоді російська ракета влучила в житлову будівлю, пише «Главком».

Про загибель братів повідомив Парафіївський ліцей Чернігівської області, випускниками якого були Артем і Максим. Артемові було 29 років, Максимові – 32. Їхня мати, пані Аня, втратила обох синів.

фото: Парафіївський ліцей

фото: Парафіївський ліцей

Як повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко з місця трагедії, у момент атаки дівчина Максима перебувала в іншому місці – вона поїхала до матері. Саме це, ймовірно, врятувало їй життя.

Після влучання ракети зв’язок із братами зник. Тіло Артема вдалося знайти та впізнати наступного ранку. Особу Максима встановили за допомогою ДНК-експертизи.

Раніше ми писали, що Український державний університет імені Михайла Драгоманова повідомив про трагічну загибель свого студента, 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалами власного будинку у Солом'янського районі Києва внаслідок чергової російської атаки у ніч на 17 червня. За його пошуками слідкувала вся країна після того, як було опубліковано фото його батьків, що чекали на звістку від рятувальників на місці удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету.

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день під руїнами будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки про сина. Їхні світлини облетіли соціальні мережі та увесь світ, викликаючи співчуття та підтримку.

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

До слова, Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Посилаючись на інформацію про загибель Дмитра Ісаєнка, Безугла зробила допис у мережі і додала коментар: «Косив від армії, але «карма», додавши цитату з новини: «Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я».