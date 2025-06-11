Пляжний сезон у Києві. Де купатися безпечно (список)

Зливи та інші природні явища можуть впливати на якість води

Згідно з результатами моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах Києва, більшість столичних пляжів придатні для купання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Згідно з останніми даними, вода відповідає нормам на таких пляжах:

Дніпровський район: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» (на річці Дніпро) та «Тельбін».

Деснянський район: «Троєщина» (на річці Десенка) та «Чорторий» (у парку «Муромець»).

Оболонський район: «Пуща-Водиця» (на 5-7 лінії) та «Острів Оболонь».

Важливо пам'ятати, що зливи та інші природні явища можуть впливати на якість води, наголосили у центрі.

Фахівці радять, плануючи відпочинок на воді, слідкувати за повідомленнями від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування щодо безпечності води в обраному регіоні.

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