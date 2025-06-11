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Пляжний сезон у Києві. Де купатися безпечно (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пляжний сезон у Києві. Де купатися безпечно (список)
Більшість столичних пляжів безпечні для купання
фото: Щоденник Києва у світлинах Галини Лапіної/Facebook

Зливи та інші природні явища можуть впливати на якість води

Згідно з результатами моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах Києва, більшість столичних пляжів придатні для купання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров’я України

Згідно з останніми даними, вода відповідає нормам на таких пляжах:

  • Дніпровський район: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» (на річці Дніпро) та «Тельбін».
  • Деснянський район: «Троєщина» (на річці Десенка) та «Чорторий» (у парку «Муромець»).
  • Оболонський район: «Пуща-Водиця» (на 5-7 лінії) та «Острів Оболонь».

Важливо пам'ятати, що зливи та інші природні явища можуть впливати на якість води, наголосили у центрі.

Фахівці радять, плануючи відпочинок на воді, слідкувати за повідомленнями від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування щодо безпечності води в обраному регіоні. 

Нагадаємо, cмаження шашликів може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

До слова, «Главком» підготував добірку з десяти мальовничих місць Київської та Чернігівської областей, які ідеально підійдуть для незабутнього весняного відпочинку.

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Теги: Київ пляжі відпочинок відпустка

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