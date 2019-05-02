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    Політика

    Росія незабаром назве радника Зеленського «агентом КДБ» - Гриценко

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    Росія незабаром назве радника Зеленського «агентом КДБ» - Гриценко
    Фото: "Варіанти"

    Готується фейк, в якому Івана Апаршина називають агентом КДБ чи ФСБ, попереджає кандидат в президенти Анатолій Гриценко

    Анатолій Гриценко заявив, що радника новообраного президента Зеленського Івана Апаршина Росія планує оголосити своїм агентом.

    «За моїми даними, Росія планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є «агентом КДБ/ФСБ», - написав лідер «Громадянської позиції» в Facebook.

    Причиною цього він називає небажання Москви «бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України».

    Гриценко нагадав, що відразу після зустрічі з Зеленським Басманий суд Москви його заочно заарештував і оголосив в міжнародний розшук за статтею «заклики до тероризму».

    Нагадаємо, Володимир Зеленський представляв Івана Апаршина як свого радника з питань оборони.

    Він вже оприлюднив «військову доктрину» наступного президента

    А в останньому інтерв’ю ЗМІ Іван Апаршин заявив, що повернення Донбасу під контроль України може зайняти п'ять років.

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