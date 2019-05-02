Росія незабаром назве радника Зеленського «агентом КДБ» - Гриценко



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Фото: "Варіанти"

Готується фейк, в якому Івана Апаршина називають агентом КДБ чи ФСБ, попереджає кандидат в президенти Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко заявив, що радника новообраного президента Зеленського Івана Апаршина Росія планує оголосити своїм агентом.

«За моїми даними, Росія планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є «агентом КДБ/ФСБ», - написав лідер «Громадянської позиції» в Facebook.

Причиною цього він називає небажання Москви «бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України».

Гриценко нагадав, що відразу після зустрічі з Зеленським Басманий суд Москви його заочно заарештував і оголосив в міжнародний розшук за статтею «заклики до тероризму».

Нагадаємо, Володимир Зеленський представляв Івана Апаршина як свого радника з питань оборони.

Він вже оприлюднив «військову доктрину» наступного президента.

А в останньому інтерв’ю ЗМІ Іван Апаршин заявив, що повернення Донбасу під контроль України може зайняти п'ять років.