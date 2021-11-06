У США на концерті репера загинули восьмеро людей, понад 300 осіб травмувалося

Щонайменше вісім людей загинули та десятки постраждали у результаті тисняви на музичному фестивалі у США

Тиснява, яка призвела до загибелі людей, сталася під час виступу репера Тревіса Скотта

Щонайменше вісім людей загинули та десятки постраждали у результаті тисняви, яка виникла під час відкриття музичного фестивалю Astroworld Festival у Техасі (США). Про це повідомляє ВВС.

Тиснява виникла ввечері 5 листопада, під час концерту репера Тревіса Скотта, який кілька разів призупиняв виступ і просив охорону переконатися, що з шанувальниками все гаразд.

За даними рятувальників, у результаті інциденту 11 людей забрали до лікарень із зупинкою серця, вісім із яких померли. Ще близько 300 людей отримали порізи та синці. Загалом у заході взяли участь 50 тисяч людей.

«Натовп почав протискатися до передньої частини сцени, і люди почали панікувати», – сказав начальник пожежної охорони Х'юстона Семюель Пенья.

У зв'язку з цим організатори вимушені були призупинити концерт. Після трагедії Тревіс Скотт нецензурно висловився про фестиваль у соцмережах.

Як відомо, у місті Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю, 5 листопада, пролунав вибух на території приватного домоволодіння: загинув власник.