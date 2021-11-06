Ексміністр Данилюк незвично провів ранок та здивував мережу милим фото

Данилюк розповів, кого зустрів у потязі

«Просидів весь ранок на колінах», – заявив колишній секретар РНБО

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк оприлюднив миле фото. На своїй сторінці у Facebook він опублікував знімок із цуценям.

«Повертаємось з Ужгорода потягом. В купе зайшло щастя у вигляді цуценя Джека Рассела. Просидів весь ранок на колінах. Всім доброго ранку!» – підписав світлину Данилюк.

«Тепер песик має нового господаря?» – поцікавилися у коментарях.

«На жаль, довелося повернути», – відповів ексміністр.

Раніше ексміністр фінансів, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що ідеологом оголошеної Офісом президента «деолігархізації» є олігарх Ігор Коломойський, який хоче посилити вплив на владу, щоб уникнути екстрадиції до США.



