Пристрасті довкола вакцинації, непристойний жест для Зеленського. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

В Україні не вщухають суперечки довкола вакцинації від Covid-19, уряд пережив низку кадрових ротацій, а Зеленському показали непристойний жест. Про ці та інші події – у тижневому огляді новин від «Главкома».

Подорожчала електроенергія

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку «на добу вперед» (РДВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за добу зросла на 25,6%– до 3491 грн за МВт-год. станом на 1 листопада ціни на електроенергію в зоні «Об'єднана енергосистема України» в піковому навантаженні на добу зросли на 39,2% – до 3999,9 грн за МВт-год, в базовому навантаженні – на 27,6% – до 3208 грн за МВт-год, а в години мінімального навантаження – на 10,7% – до 2416 грн за МВт-год.

В Україні відбулися мітинги антивакцинаторів

Мітинги противників прмусової вакцинації та карантинних обмежень відбулися у багатьох містах України. У Києві антивакцинатори перекривали рух на кількох вулицях та мітингували під будівлею Верховної Ради. На мітингу, зокрема, було помічено колишню народну депутатку Надію Савченко. Також присутня на мітингу блогерка розповіла, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

Акції проти вакцинації відбулись також у Хмельницькому, Вінниці, Одесі та інших населених пунктах. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав насмішкою над медиками мітинг антивакцинаторів у Києві.

Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після того, як позначка вакцинованих громадян перетне 50%. За словами Ляшка, станом на сьогодні таку позначку перетнув лише Київ із показником у 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою).

Також понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Верховна Рада звільнила п’ятьох урядовців...

3 листопада Верховна рада України прийняла відставку п’яти членів Кабінету міністрів України. З посад в уряді були звільнені:

... а парламент призначив нових міністрів

Верховна Рада України призначила чотирьох нових членів Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що виконуючим обов’язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України буде призначений урядом на цю посаду ще вчора Руслан Стрілець.

Також лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував ще дві відставки в уряді.

Лерос у Раді показав середній палець Зеленському

Під час засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.





Пожежа у Києво-Печерській лаврі

4 листопада сталась пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю. Під час пожежі постраждали троє людей. Один із них вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом. Вогонь вдалося подолати за допомогою спецтехніки.

Зеленський підписав закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Раніше цього ж дня законопроєкт підписав глава парламенту Руслан Стефанчук.

Згодом президент заявив, що після підписання ним закону про деолігархізацію у олігархів є лише два шляхи.

Аваков вперше назвав реальні причини своєї відставки з посади очільника МВС

Арсен Аваков вирішив полишити посаду керівника МВС України оскільки під час керівництва країною Володимиром Зеленським почав відчувати «певний дискомфорт». Про це колишній міністр внутрішніх справ України розповів під час в інтерв’ю в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна24».

«Я не хочу брати участь у певних речах, із якими незгодний», – пояснив колишній керівник міністерства внутрішніх справ.

Також Аваков зазначив, що у часи, коли країну очолював попередній президент, стосунки між політичними силами також складалися досить непросто, однак йому у ті часи вдавалося приймати виважені рішення та проводити незалежну політику.

Лікарні отримають 800 млн грн на кисневі станції: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями. Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Ради.

Документом створюються дві нові бюджетні програми у бюджеті на 2021 рік. Перша – щодо централізованих закупівель кисневих станцій та друга – щодо субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.

На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.

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