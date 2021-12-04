У Малі бойовики напали на автобус: десятки людей загинули

Бойовики відкрили вогонь та вбили водія, а потім підпалили автобус

Щонайменше 31 людину вбито в центрі Малі після того, як бойовики напали на автобус, що віз мирних жителів на ринок. Про це повідомляє ВВС.

За словами місцевої влади, невідомі бойовики відкрили вогонь та вбили водія, а потім підпалили автобус.

«Озброєні люди стріляли у транспортний засіб, різали шини та стріляли у людей», – сказав Мулай Гуїндо, мер сусіднього містечка Банкасс.

Більшість жертв були жінки, які їхали на роботу на ринок. Кількість загиблих ще може зрости, оскільки є зниклі безвісти та поранені.

Напад стався в самому центрі регіону Мопті, розташованого в Західній Африці, де останніми місяцями спостерігається ескалація насильства, яке підживлюють бойовики, пов'язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

До слова, у провінції Нангархар (Афганістан) бойовики-ісламісти жорстоко розстріляли молодят та гостей на весіллі. Жертвами події стали дві людини. Бойовикам не сподобалося, що люди слухали гучну музику.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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