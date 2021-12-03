Венедіктова анонсувала активний розгляд 200 справ «з орбіти впливової людини»

Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про плани активізувати розслідування понад 200 справ, які стосуються суб'єктів господарювання. А також окремих осіб «з орбіти впливової людини». Про це вона написала в своєму Facebook.

За її словами, її точка зору не зміниться «під тягарем виключно політичних аргументів».

«Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики», – зазначила генпрокурор.

За словами Венедіктової, у неї склалася і власна думка, яку вона не має права висловити, зважаючи на специфіку посади. Вона наголосила, що нікого не називає «заколотником, олігархом чи правопорушником», але має право активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень, аби переконатися у доцільності рішень, прийнятих прокурорами різних рівнів.

«Ми провели попередній аналіз усього масиву кримінальних проваджень, і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ — результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень», – заявила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що з метою персоніфікувати відповідальність вона ввійде до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах.