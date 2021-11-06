Грузинська опозиція дала владі 24 години на госпіталізацію Саакашвілі

Голова «Єдиного національного руху» Нікі Мелія висунув владі ультиматум

Опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу. Про це повідомив голова опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія.

«Бідзіна Іванішвілі має 24 години для того, щоб, якщо в нього залишилася хоч крихта здорового глузду, він прийняв правильне рішення і перевів [Міхеїла Саакашвілі] туди, де буде забезпечений захист його здоров'я та життя. Якщо за 24 години вони цього не зроблять, ми в понеділок, 8 листопада, о 20:00 зберемося на площі Свободи [у Тбілісі] всією Грузією», — сказав Мелія.

Він додав, що «відлік часу починається з цієї хвилини», а решта вимог буде озвучена вже на Площі Свободи.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

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