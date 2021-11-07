Ясько та Саакашвілі спростували чутки про припинення голодування політика

Саакашвілі та його кохана спростували чутки про відмову політика від голодування

Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі назвали фейком відео, яке розповсюдила влада Грузії

Депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько назвала фейком опубліковане напередодні у мережі відео, на якому колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі нібито приймає їжу у в'язниці. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «Дождь».

При цьому вона не змогла відповісти, чи дійсно на опублікованих відео присутній Саакашвілі.

«Останній раз я бачила Саакашвілі в понеділок, і якби він щось їв, то набагато краще б виглядав. Я кожен раз бачила, що він гірше виглядає, гірше себе почуває, втрачає вагу. Я бачу, що грузинська влада дуже багато дезінформації запускає. Це безсовісно, людина знаходиться на межі життя і смерті», – заявила кохана політика.

Вона зазначила, що в мережі ходить дуже багато фейкових відео з лікарні, зроблених насправді в 2015 або 2016 році. На її думку, така публікація зроблена, щоб показати людям, що «все з ним добре, не нервуйте», і щоб його дискредитувати.

Ясько додала, що, за її інформацією, Саакашвілі відмовився приймати навіть медикаменти, серед яких є і серйозні препарати, які даються у реанімації.

Напередодні Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, як Михайло Саакашвілі їсть їжу, незважаючи на оголошене голодування.

На кадрах видно, як Саакашвілі начебто їсть кашу. Поруч із ним також стоїть пляшка із соком. До речі, лише за кілька годин до оприлюдення відео Саакашвілі повідомив, що відмовляється від соків та глюкози:

«Із сьогоднішнього ранку, щоб остаточно розвіяти всі безсовісні спекуляції, спрямовані на мою дискредитацію, я відмовився не лише від соку, а й від мінералів та вітамінів, таблеток глюкози, які служили для підтримки життєдіяльності організму», – написав Саакашвілі.

У свою чергу експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі також пояснив відео, на якому він приймає їжу під час оголошеного ним голодування у в'язниці в Руставі.

На кадрах Саакашвілі перебуває у медичному кабінеті. За його словами, у в'язниці дозволяється приймати їжу тільки в камерах, а в лікарському кабінеті дозволено приймати ліки в «різних формах» – таблеток або рідини.

«Ніхто не ходить у медичний кабінет їсти. Відеокамери офіційно встановлені в медичному кабінеті не для публікації, а для безпеки. Звичайно, я знав, що вони пишуть... це робить ці відео смішними», – написав політик у Facebook.

Він зазначив, що не порушував норм голодування, і те, що він отримував на прийомі у лікаря, «не є харчуванням».

«Зараз моя ситуація погіршується із кожним днем і, ймовірно, все буде розвиватися ще більш швидкими темпами. Тим не менш, моя віра, віра в перемогу і свободу незмінна», – резюмував Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.