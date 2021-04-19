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    Саакашвілі обізвав міністра фінансів України «козявкою»

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    Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив свої претензії главі виконкому Національної ради реформ Михайлу Саакашвілі, а той відповів емоційно&nbsp; - Саакашвілі обізвав міністра фінансів України «козявкою»
    Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив свої претензії главі виконкому Національної ради реформ Михайлу Саакашвілі, а той відповів емоційно 
    Фото: Сегодня

    Марченко раніше назвав Саакашвілі шулером з великої дороги

    Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою». Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

    Таким чином він відреагував на інтерв’ю Марченка виданню LB, де той назвав Саакашвілі шулером з великої дороги.

    «Шулер з великої дороги, це приїжджий гастрабайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, що не зайшли, і зараз він намагається звинуватити в своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я не буду це терпіти. Тому, я говорю, що умовний товариш С, покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував в губернаторстві і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому, що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках. Ось я його хочу запитати, через вас, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів в чомусь звинувачувати?» – заявив міністр.

    Голову виконкому Нацради реформ образили слова Марченка.

    «Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки контрабандисти. З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займаються розкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають. Марченко, схоже, вважає, що я ще недостатньо досяг у житті, щоб коментувати результати роботи цілого міністра фінансів, але не вважаю за потрібне опускатися до його рівня, доводячи, що я чогось, на відміну від нього, вартую. Це безглуздо», – написав Саакашвілі.

    Він заявив, що вважає роботу Марченка на посаді «вкрай паскудною», і додав, що буде клопотати про його звільнення.

    «Я не розумію, чому його терпить президент Зеленський. Наявність такого суб’єкта повністю компрометує президента України і Адміністрацію президента. Я вже говорив це президенту Зеленському та буду повторювати знову», – написав Саакашвілі.

    До слова, нещодавно Нацфонд інвестицій очолив ексчиновник, який заявив, що МВФ «обкакався». Йдеться про Тимофія Милованова. Додамо, що Милованов відмовився вибачатися перед Міжнародним валютним фондом за некоректний коментар у Facebook.



    Теги: Мінфін реформа міністр бюджет Михайло Саакашвілі скандал Сергій Марченко
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