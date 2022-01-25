Не тільки Україна: Саакашвілі розповів про план російського вторгнення у Грузію

За інформацією, наявною в Михайла Саакашвілі, РФ планує військову операцію проти Грузії паралельно із вторгненням до України

На думку політика, РФ здійснюватиме військову операцію у Грузії паралельно з Україною

В разі реалізації планів РФ із повномасштабного військового вторгнення в Україну, країна-агресорка паралельно здійснить військову операцію проти Грузії, захопивши, зокрема, курортне селище Анаклія, де раніше влада Грузії планувала побудувати порт. Також РФ планує здійснювати військові рейди вглиб грузинської території. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив колишній президент Грузії та ексголова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі.

Грузинський та український політик зазначив, що інформацію про відповідні російські плани він отримав від надійного американського джерела під час свого останнього візиту до США.

За даними Михайла Саакашвілі, Росія планує блокувати наявні грузинські порти, а також завадити будівництву нового порту в Анаклії.

Готовність чинної грузинської влади до можливого вторгнення росіян Саакашвілі вважає незадовільною. Тому, на думку політика, Росії буде нескладно реалізувати свої плани.

Михайло Саакашвілі додав, що відповідний план російська влада мала ще у 2009 році, однак тоді його реалізації вдалося уникнути завдяки втручанню тодішнього віцепрезидента США, нині чинного президента цієї країни Джозефа Байдена.

Раніше найбільша опозиційна партія Грузії висловила підтримку Україні у протистоянні з РФ.

Раніше Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до українців.

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