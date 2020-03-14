Саджати треба тих, хто вивозить медичні маски і згаяв місяці на бутафорський «штаб боротьби з коронавірусом», – Геращенко



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Влада мала не шоу із зустрічі людей з обсервації влаштовувати, а подбати про комунікаційну кампанію і профілактичні заходи - народний депутат

Народний депутат жорстко відреагувала на пропозиції уряду ввести кримінальну відповідальність за зараження інших і недотримання карантину

Уряд Зеленського спочатку провалив роботу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в країні, не перешкодив вивезенню з країни медичних та захисних засобів, а тепер намагається залякувати людей кримінальною відповідальністю за зараження інших вірусом та недотримання карантину. Про це написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у мережі Facebook. Вона наголосила, що відповідальне ставлення громадян до заходів безпеки не ставляться під сумнів, однак чергова ініціатива влади «всіх пересаджати» має на меті прикрити власні прорахунки.

«З уряду йдуть пропозиції ввести кримінальну відповідальність за зараження інших і недотримання карантину. Не ставлю під сумнів необхідність відповідального ставлення громадян до свого здоров’я і оточуючих, до важливості самоізоляції при перших симптомах захворювання і неприпустимості легковажності. Але – кримінальна відповідальність «за зараження» в країні, де влада втратила два місяці на кадрові шоу і спектакль «обсервація» з кружлянням літака. В країні, де немає в достатній кількості тестів, масок і апаратів вентиляції легенів – це чергове перекладання відповідальності і «полювання на відьом», – підкреслила Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що влада мала не шоу із зустрічі людей з обсервації влаштовувати, а подбати про комунікаційну кампанію і профілактичні заходи.

Ірина Геращенко нагадала, що тиждень тому в комітеті охорони здоров’я на вимогу «Європейської Солідарності» надати хоч якусь інформацію про готовність країни до короновірусу, урядовці зізналися, що в країні на той момент було лише 3000 тестів і 40 пересувних апаратів штучної вентиляції легенів. Стаціонарних апаратів більше, але й вони в дефіциті.

«Сьогодні уряд бахвалиться, що виділив 100 млн грн на закупівлю захисних засобів – це на всю країну. Для прикладу, на боротьбу з короновірусом Дніпро виділив 98 млн, Київ 40 млн, Одеса 13 млн грн», – порівняла Ірина Геращенко.

За її словами, той час, як влада фонтанує ідеями чергових посадок, ситуація з тестами в регіонах – катастрофічна.

«Партійні осередки «Європейської Солідарності» звернулися до місцевих органів влади з вимогою надати інформацію, чи доставлені в регіони тести. На моїй рідній Черкащині ситуація незадовільна. За інформацією обласного партійного осередку в самих Черкасах тестів в широкому вжитку немає, підозрілі випадки перевіряють через Державний лабораторний центр України, днями закуплять додаткові тести на 70 тис. грн для інфекційної лікарні. В Умані провели спеціальну сесію і виділили 700 тис. грн. на протидію. В місті є 25 тестів, будуть закуповувати ще. Чорнобай – виділили 442 тис. грн, Канів – 100 тис. грн. У Ватутіному, Корсунь-Шевченківському, Каневі, Шполі, Звенигородці, Чорнобаї, Золотоноші наразі тести тільки чекають», – повідомила Ірина Геращенко.

Вона підкреслила, що цим має негайно зайнятися уряд. «Про яку криміналізацію може йтися, коли в нас не працює система безкоштовної доставки продуктів і ліків пенсіонерам, телемедицина і дистанційні відео-консультації для тих, хто відчув симптоми захворювання?», – наголосила співголова фракції.

«Як набрид цей популізм, PR уряду і повна безвідповідальність в ключових питаннях, відсутність стратегії і тактики, побудова репресивної, не соціальної держави», – додала Геращенко.

«Європейська Солідарність» підтримає ініціативу штрафів за недотримання карантину і навмисне зараження інших через легковажність. Наші депутати активно працюють в робочій групі профільного комітету охорони здоров’я, займають конструктивну позицію, щоб разом протистояти викликам», – зазначила Ірина Геращенко.

Водночас вона підкреслила: «Ми точно не підтримаємо ніяку кримінальну відповідальність проти хворих. До кримінальної відповідальності треба притягати тих, хто вивозить маски, й тих, хто місяць тому створив в уряді бутафорський штаб по боротьбі з корновірусом, але нічого не зробив для вирішення проблем з тестами, дезінфекційними засобами і апаратами вентиляції легенів, хто провалив інформаційну, комунікаційну, роз’яснювальну кампанії, хто взагалі не займається регіонами і тільки вчора, нарешті, зібрав РНБО», – заявила співголова фракції.

Вона також зауважила, що правоохоронці не надали інформації – чий вантаж із масками затримали в Борисполі і хто стояв за їх продажем за кордон.

Нагадаємо, «Європейська солідарність» запропонувала план протидії епідемії коронавірусу.

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