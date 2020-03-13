«Європейська солідарність» запропонувала план протидії епідемії коронавірусу



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Фото: eurosolidarity.org

Ірина Геращенко назвала основні пункти, які мають бути виконані владою найближчим часом, і питання, на які суспільство має отримати відповіді

«Європейська солідарність» вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради України 16 січня і пропонує план дій для протидії епідемії коронавірусу. Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко у своєму відеозверненні до українців, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Ми наполягаємо на негайному скликанні парламенту на позачергову сесію для серйозної предметної розмови один з одним про те як протистояти коронавірусу, яке протягом трьох тижнів блокує керівництво Верховної Ради і монобільшість», – сказала вона.

Парламентар назвала основні пункти, які мають бути виконані владою найближчим часом і питання на які суспільство має отримати відповіді.

«Наскільки країна забезпечена тестами і апаратами штучної вентиляції легеней, не тільки Київ, а кожен регіон.

Забезпечення безпеки кордонів і сполучення, особливо з країнами, де епідемія набула значних масштабів. В тому числі, збройні сили України і прикордонники. Це має бути поблизу лінії зіткнення.

Як працює в цих екстремальних умовах система КПВВ, щоб вірус не мандрував з окупованих територій, з Росії на територію України.

Ухвалити відповідні рішення, в тому числі, законопроекти, що стосуються відповідальності проти тих осіб, які не дотримуються відповідних рекомендацій, щоб не розповсюджувати епідемію в Україні.

Провести економічний аналіз і ввести податкові канікули на час карантину, а також звернутися до підприємств, і де можливо перейти на дистанційну роботу», – підкреслила вона.

Співголова фракції «Європейська солідарність» наголосила, що обов’язковою є участь у цьому засіданні президента, прем’єр-міністра, секретаря РНБО і звичайно профільних міністрів, які відповідальні за ситуацію в медицині, економіці, безпеку кордонів.

Вона також звернула увагу на те, що всі державні діячі, політики, лідери громадської думки мають інформувати суспільство про засоби профілактики коронавірусу.

«Кожна людина, яка є авторитетною в країні має нагадувати українцям, що сьогодні засоби гігієни і дезінфекції повинні бути обов’язковими в кишені, сумочці і користуватися ними дуже важливо, щоб убезпечитися від інфекції. Всі країни світу, їх лідери виступили із заспокійливими, виваженими і дуже важливими і чесними зверненнями до нації в яких закликали до єдності, спокою, підтримки одне одного, дуже чіткого виконання рекомендацій ВООЗ, а жоден з керівників України досі не дійшов до проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи», – додала політик.

Крім цього Геращенко зазначила, що за відсутності громадського контролю і участі представників засобів масової інформації неприпустимим є проведення планових засідань парламенту і обговорення таких важливих питань, як ринок землі.

«Можливо варто подумати чи може Верховна Рада України в умовах карантину приймати абсолютно безвідповідальне рішення в порожньому залі, де не буде журналістів щодо ринку землі та інших питань, які треба вирішувати при системі підтримки, моніторингу, не за зачиненими дверима», – сказала народний депутат.