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    Політика

    Повну відповідальність за мінську зраду України несе Зеленський, – народний депутат

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    Народна депутатка фракції &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Ірина Фріз - Повну відповідальність за мінську зраду України несе Зеленський, – народний депутат
    Народна депутатка фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз

    «Росія робить перший крок до офіційного введення своїх військ на Донбас в якості миротворців» – Фріз

    Президент Зеленський несе політичну і юридичну відповідальність за дії Єрмака і Кучми у Мінську. Від моменту підписання спільного документу з терористами з Донбасу почався відлік до завершення каденції Зеленського. Про це написала народна депутатка фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Депутатка наголосила: «Договорняк в Мінську перетворює Росію з вбивці та злодія на модератора та миротворця».

    «Від сьогодні дії Банкової не мають нічого спільного з намаганням встановити мир. Це підготовка України до капітуляції, що супроводжувалася брехнею українському народові», – підкреслила вона.

    Ірина Фріз переконана, що Росія робить перший крок до офіційного введення своїх військ на Донбас в якості миротворців, як у сценарії з Придністров’ям, адже стратег той самий – помічник Путіна Козак.

    «ОРДЛО отримує представників в новому органі, що перетворює російсько-українську війну на «внутрішній конфлікт» про який нам так старанно розказував Сивохо та деякі представники президентської команди», – зауважила вона.

    Ірина Фріз також підкреслила, що депутати «Слуг», що виступили проти капітуляції мають вибір: або встояти перед тиском Банкової та відстояти державницьку позицію, або стати посібниками окупантів. Вона нагадала, що в 2014 році частині «регіоналів» все ж вистачило совісті засудити дії Януковича після загибелі людей на Майдані. Сьогодні- такий самий випадок.

    «Вся відповідальність – політична та юридична – лежить на Зеленському. Від сьогодні можемо відраховувати час завершення його каденції. На жаль, він увійде в історію України, так само, як Іван Брюховецький. Нагадаю, що саме цей персонаж називав себе «… гетман верного войска вашего царского, верный холоп и найнижниший подножок пресветлого престола пресветлого величества», – підкреслила представниця «Європейської Солідарності».

    За її словами, заклики «дамо йому шанс» вже не можуть лунати, адже зрозумілі злочинні дії та склад злочину – державна зрада у формі надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України.

    «Сьогодні український народ має об’єднатися не через політичні уподобання, а з почуття самозбереження та збереження України», – зазначила вона.

    «Єрмак має бути негайно звільнений з посади», – також заявила депутатка.

    Вона закликала всіх притомних осіб в органах державної влади публічно висловитися проти зради України та зберегти свою честь, совість та майбутнє в нашій державі.

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