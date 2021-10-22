Сайт соціологів, які зафіксували різке падіння рейтингу Зеленського і його партії, зламали

Нинішня погана робота сайту КМІС – це не просто технічний збій, а результат хакерської атаки

На наступний день після того, як соціологи Київського Міжнародного Інституту Соціології опублікували нове велике грунтовне дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців, сайт організації зламали.

Інформацію про те, що нинішня погана робота сайту – це не просто технічний збій, а результат хакерської атаки, в інтерв’ю «Главкому» підтвердив Антон Грушевський – керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС.

«Це правда, сьогодні його зламали. Зараз йдуть роботи над відновленням сайту», – зазначив він.

За словами Грушевського, напередодні колектив отримав листа з погрозами.

«Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами – цитую: «Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами», – розповів соціолог.

На питання про те, з якої пошти надійшов лист, Грушевський зазначив, що з «гмейлівської», проте висловив припущення, що адресант – бот.

«Або ж це якийсь підставний мейл, створений спеціально для цього залякування. Він має такий вигляд: [email protected]», – уточнив соціолог.

Повну версію інтерв'ю з керівником соціологічних і політичних досліджень КМІС читайте незабаром на «Главкомі».

Варто зазначити, що згідно з опитуванням КМІС, вперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце.

Також напередодні КМІС оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У жовтні ця цифра вже становить 24,7%.

Натомість нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського та його політсили тільки зростає

Тим часом Зеленський їздить країною з агітацією. Так, 20 жовтня, у місті Золотоноша, що у Черкаській області, Зеленський урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії. Нагадаємо, що у Черкаській області зараз триває виборчий процес. 31 жовтня 2021 року тут відбудуться довибори до парламенту. Від «Слуги народу» на Черкащині на цих виборах висувається міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.