Рейтинг Зеленського за половину терміну повноважень впав на 48%

Володимире Олександровичу, вас врятують тільки реформи, слухайте Байдена, а не Єрмака

Падає Володимир Олександрович так само швидко, як і Петро Олексійович

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Рейтинг Зеленского за половину срока полномочий упал на 48%, рейтинг Порошенко за половину срока упал на 42%.

Уважаемый Слуга народа Oleksandr Marikovski очень мудро опубликовал инфографику издания Слово и дело, которое показывает, как КМИС измерял рейтинг президента Петра Порошенко. И обратите внимание как точно КМИС предсказал результат президентских выборов-2014. И спустя половину срока Порошенко в 2016-м, КМИС показал данные, которые совпадали с данными других социологов. К слову, и на президентских выборах-2019 данные КМИС были точными.

И падение рейтинга по данным КМИС у Зеленского и Порошенко очень близкое, Зеленский потерял даже больше.

Посмотрите, получив рейтинг КМИС в мае 2014-го 54,7% Порошенко спустя два с половиной года потерял по опросу в декабре 2016-го 42,2% поддержки.

А Зеленский получил рейтинг КМИС 73% в сентябре 2019-го: https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=898&page=20

Я посмотрел данные КМИС в октябре 2020-го – тогда у Зеленского осталось уже 33%. А сейчас спустя два с половиной года при власти, в октябре 2021-го, у Зеленского 25% поддержки. Это значит, что за половину своего срока Зеленский потерял 48% поддержки.

Поэтому падает Владимир Александрович также быстро как Петр Алексеевич, хотя в отличие от предшественника обладает всей единоличной полнотой власти и полностью контролирует все государственные силовые структуры за исключением НАБУ.

Владимир Александрович, вас спасут только реформы, слушайте Байдена, а не Ермака.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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