Секретар РНБО відреагував на опублікований в ЗМІ проєкт закону про олігархів

Законопроєкт про олігархів «не простий, він занадто складний»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають в Офісі президента.

«Саме той проєкт, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядається у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, Кабміну та Офісу президента підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ не відповідає дійсності», – сказав Данілов в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Він також пояснив, що закон про деолігархізацію складатиметься із двох частин: «Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов’язково буде йти як додаток до першої».

Раніше на Банковій заявили, що опубліковані в ЗМІ норми нібито «законопроєкту про олігархів» не є текстом самого документа.

Нагадаємо, 27 травня у ЗМІ з’явилися певні норми нового закону про олігархів. Зокрема, зазначалося, що закон передбачає «медійне рейдерство».

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентства. Насамперед він заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів.

У середині травня секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів.

Раніше секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха. Також Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.