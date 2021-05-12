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    Секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха

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    Данілов вважає, що &laquo;держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати &laquo;п&rsquo;яту колону&raquo; - Секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха
    Данілов вважає, що «держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати «п’яту колону»
    Фото hubs.ua

    Секретар РНБО відзначив, що олігархічні групи фактично приватизували деякі сектори вітчизняної економіки

    Основною ознакою, за якою людину можна офіційно визнати олігархом, є вплив на владу. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов написав на сторінці у Facebook.

    «На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи – вплив на владу» – відзначив він.

    На думку Данілова, олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці поряд з військовою агресією Російської Федерації.

    «З роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала фінансовим корупційним жирком, ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику. Внаслідок цього країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику – олігархічна економіка, яка породжувала монополії, що призводило до корупції», – додав він.

    Данілов відзначив, що олігархічні групи фактично приватизували деякі сектори вітчизняної економіки.

    «Саме тому будь-яким системним реформам чиниться шалений опір олігархів, які загрожують їх домінуючому становищу в економічній сфері та впливу на державні інституції», – підкреслив секретар РНБО.

    Він додав, що «держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати «п’яту колону».

    Вчора Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.

    Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроєкту про деолігархізації. Основна мета цього – боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

    Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

    Теги: економіка РНБО олігархи держава Олексій Данілов
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