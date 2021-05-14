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    Секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів

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    Олексій Данілов: У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів - Секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів

    Олексій Данілов: У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів

    Проєкт закону зараз знаходиться в роботі, запевнив Данілов

    Секретар РНБО Олексій Данілов завив, що законопроєкт про статус олігархів наразі знаходиться в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.

    Про це він повідомив під час брифінгу після засідання РНБО.

    «У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів. Він зараз знаходиться в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента у Верховну Раду і всі ці дефініції (щодо визначення терміну «олігарх», і хто підпадає під цю категорію, – ред.) стануть одразу всім відомі», – зазначив Данілов.

    Раніше секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха.

    Також Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.

    Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроєкту про деолігархізації. Основна мета цього – боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

    Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

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    Теги: Верховна Рада РНБО олігархи закон політика Україна Олексій Данілов
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