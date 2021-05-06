Блінкен нагадав Зеленському, що Україні треба краще боротися з корупцією

Держсекретар США повідомив, що «олігархи та потужні особи переслідують власні вузькі інтереси за рахунок народу України»

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності боротьби з корупцією в нашій країні. Він відзначив, що це питання є одним з найважливішим для українського народу.

Таку заяву Блінкен зробив в ході спілкування з журналістами в Офісі президента.

За словами держсекретаря, обговорювалося питання реформування інституцій в Україні.

«Тому що є багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні сили, такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси за рахунок народу України. І тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя», – сказав Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проводить зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Також Блінкен зустрівся з главою МЗС України . Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Крім того, глави фракцій Верховної Ради провели зустріч з Блінкеном. Під час неї парламентарі просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі. На зустрічі також були присутні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, в. о. помічника заступника держсекретаря посол Філіп Рікер та глава парламенту Дмитро Разумков. Держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

«Главком» також транслював наживо спільну пресконференцію за підсумками двосторонньої зустрічі Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського.

У Свято-Михайлівському соборі відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.

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