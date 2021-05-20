Два роки президентства. Велика пресконференція Зеленського: онлайн

Два роки тому, у 2019 році, відбулась інавгурація Володимира Зеленського

Захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради

Сьогодні президент Володимир Зеленський збирає велику пресконференцію з нагоди другої річниці з дня інавгурації. Він зустрічається з журналістами на території авіаційного заводу «Антонов» опівдні.

Задовго до початку біля «Антонова» зібралася черга з журналістів. Як повідомила журналістка «Главкому», біля входу прийшов мітинг «Демсокири». Активісти розмістили на парканах банери з написом «Єрмака – до Сибіру» та «Досить брехні!».

Так виглядає локація, де пройде пресконференція - в ангарі ДП «Антонов». У центрі розміщений літак «Руслан», а поруч стоїть літак, на якому написано «Українській «Мрії» бути».

РБК-Україна

Модерувати пресконференцію буде Ірина Побєдоносцева (працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95», керівник департаменту інформаційної політики Офісу президента - ред.). Нагадаємо, що прессекретар Зеленського Юлія Мендель пішла з посади. За попередньою інформацією, захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Напередодні стало відомо, що пресконференція пройде на території авіаційного держпідприємства «Антонов». Відомо, що тема пресконференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також Зеленський розповість про плани у подальшій діяльності.

В анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.