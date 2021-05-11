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    Законопроєкт про деолігархізацію: до переліку можуть потрапити 13 осіб

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    Законопроєкт про деолігархізацію: до переліку можуть потрапити 13 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Основна мета закону – боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп

    13 осіб в Україні можуть потрапити під дію закону про деолігархізацію. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ході форуму «Україна 30. Безпека країни».

    «Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив», – сказав Данілов.

    Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроекту про деолігархізації. Основна мета цього – боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

    Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

    А тим часом, у Великобританії будуть розслідуватися обставини новорічного візиту премʼєр-міністра Бориса Джонсона на Карибські острови. Розслідування стосуватиметься 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше $21 тисяч). Вілла була надана прем'єру у вигляді «натуральної допомоги» від засновника Carphone Warehouse і одного з донорів консерваторів Девіда Росса.

    Теги: США олігархи Україна Олексій Данілов
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