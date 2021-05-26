Коломойський визнав, що може впливати на ситуацію в Україні

Коломойський зазначив, що йому все одно, коли його називають «олігархом»

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що має можливість впливати на політичну ситуацію в Україні, але він нею не користується. Про це він сказав в коментарі «Радіо Свобода».

«Звичайно, можливість впливати є. Було б смішно говорити, що її немає. Користуюся я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає ніякого взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви питаєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогодні від якихось прийнятих законів, або тих, які можуть прийняти», – стверджує Коломойський.

Він також запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. А ось з окремими депутатами каже, що спілкується, але «поверхово», не впливаючи на них.

Також Коломойський заявив, що прирівнює термін «олігарх» до терміну «ворог народу» і каже, що цей ярлик живе своїм життям, тому що ніхто до кінця не розуміє, кого під нього можна класифікувати.

Ідея визначити поняття «олігарх» на законодавчому рівні, на його думку, непогана, адже це, за словами Коломойського, можливо, дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін. Водночас оцінювати в цілому ініціативу президента Володимира Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки не поспішає.

«Коли напишуть закон – подивимося-почитаємо», – додав він.

При цьому Коломойський зазначив, що йому все одно, коли його називають «олігархом».

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентства. Насамперед він заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів.

У середині травня секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів

Раніше секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха.

Також Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.

Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроєкту про деолігархізації. Основна мета цього – боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

Читайте також статтю: Як з України втікають гроші і куди дивляться «інвестняні»