Семенченко вирішив не балотуватися до Верховної Ради



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Чинний народний депутат Семен Семенченко

Семенченко поскаржився, що «якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження»

Народний депутат Семен Семенченко заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради на позачергових виборах.

Про це він повідомив у Facebook.

«Я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради 9 скликання. Перебування у ВР зараз вже не допомагає, а заважає мені в боротьбі за Україну. Якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження, на твої депутатські запити приходять відписки, а твої законопроекти роками не вносяться в порядок денний», - написав він.

Нардеп зазначив, що має намір зосередитися на створенні політсили однодумців, допомозі ветеранам АТО та на «проектах у військовій сфері».

Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.