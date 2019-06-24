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    Політика

    Семенченко вирішив не балотуватися до Верховної Ради

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    Чинний народний депутат&nbsp;Семен Семенченко - Семенченко вирішив не балотуватися до Верховної Ради
    Чинний народний депутат Семен Семенченко

    Семенченко поскаржився, що «якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження»

    Народний депутат Семен Семенченко заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради на позачергових виборах.

    Про це він повідомив у Facebook.

    «Я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради 9 скликання. Перебування у ВР зараз вже не допомагає, а заважає мені в боротьбі за Україну. Якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження, на твої депутатські запити приходять відписки, а твої законопроекти роками не вносяться в порядок денний», - написав він.

    Нардеп зазначив, що має намір зосередитися на створенні політсили однодумців, допомозі ветеранам АТО та на «проектах у військовій сфері».

    Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

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