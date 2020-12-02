Дедалі більше нагадує Януковича. Андерс Аслунд про те, чому Зеленський втратив довіру МВФ

Найгірше те, що Зеленський нездатний або не бажає протистояти олігарху Ігорю Коломойському, – американський економіст

У Зеленського повторюють політику Януковича у співпраці з МВФ – гальмуючи реформи, намагаються отримати гроші. Про це у колонці «Ситуація похмура. Чому Україна навряд чи отримає транш МВФ», яку публікує видання НВ, пише американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«З березня 2020 року президент керував не тільки відкатом реформ, які проводять при ньому, але і реформ, розпочатих його попередником Петром Порошенком», – наголошує експерт.

Андерс Аслунд вважає найгіршим те, що Зеленський нездатний або не бажає протистояти олігарху Ігорю Коломойському, який ініціював 600 справ проти націоналізованого ПриватБанку і його співробітників. «Якщо Зеленський повністю не змінить свою політику і кадри, я сумніваюся, що МВФ пропонуватиме його уряду кредити», – зазначив він.

Аслунд зауважив, що представники владної та урядової команди висловлюють зовсім недоречний оптимізм щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання Україною чергового траншу. «Реальна ситуація, в якій перебуває Україна, набагато похмуріша», – застерігає Аслунд.

«Проблеми, що оточують команду Зеленського, тривожно накопичуються. Якщо український уряд докорінно не перегляне свою поточну економічну політику і політичну траєкторію, він навряд чи отримає будь-які кошти МВФ, Світового банку чи Європейського Союзу, поки Володимир Зеленський залишається президентом. Проблеми, з якими стикається його команда, численні і глибокі», – наголосив Андерс Аслунд.

Американський економіст нагадав вимоги МВФ для продовження співпраці з Україною: незалежність Національного банку України; подолання корупції та продовження роботи антикорупційних органів; судова реформа. За всіма цими напрямками робота була провалена – керівництво НБУ змінили на людей з оточення Зеленського, робота антикорупційних органів заблокована через рішення Конституційного суду, судова реформа фактично зупинена. Також уряд Зеленського не виконує і інші вимоги МВФ щодо поліпшення корпоративного управління та внесення змін до закону про Фонд гарантування вкладів.

За його словами, уряд Зеленського також не надав переконливих пропозицій про те, як розвіяти побоювання МВФ, викликані невиконанням Україною зобов’язань.

«Зеленський, схоже, не розуміє, що МВФ серйозно ставиться до своїх умов і не хоче, щоб до нього ставилися лише як до джерела дешевих кредитів. На відміну від українського уряду, воно зосереджено на структурних реформах, які дозволили б українській економіці зростати зі швидкістю від п’яти до восьми відсотків на рік, а не мінімальними темпами», – підкреслив економіст.

«Схоже, що у президента більше немає панівної парламентської більшості, і він не зацікавлений у формуванні реформістської», – також додав він.

«На жаль, це знайома історія. У відносинах з МВФ команда Зеленського все більше діє подібно до українського уряду Януковича 2010−2014 років, який уклав влітку 2010 року резервну угоду, але так і не отримав наступних траншів», - нагадав Андерс Аслунд. Він додав, що адміністрація Януковича не турбувалася про реформи, а лише двічі на рік відправляла пів дюжини високопосадовців до Вашингтона для переговорів з МВФ і урядом США.

«Оточення Зеленського страждає тією ж проблемою. Вони не слухають того, що насправді говорить МВФ. Натомість їм здається, що офіційні представники МВФ дуже ввічливі щодо них і уважні до України. Це їх приводить до абсолютно неправильного висновку, що Україна отримає дешеві кредити. Мені часто хочеться, щоб співробітники МВФ підвищували голос, щоб їх розуміли краще», – підсумовує Андерс Аслунд.