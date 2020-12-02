Євросоюз опублікував річний звіт про реформи в Україні: головні висновки

Звіт стане основою для Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня

Нещодавні рішення Конституційного суду поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією, зазначили у ЄС

Україна продовжує реалізовувати програму реформ, однак є низка проблем, які досі залишаються.

Про це йдеться у щорічному звіті Євросоюзу щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який стане основою для Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня.

«Незважаючи на пандемію коронавірусу, сталася низка позитивних зрушень, зокрема в банківській сфері, земельній реформі та цифровому секторі, а також у сфері правосуддя, верховенства права і боротьби з корупцією, хоча необхідні подальші зусилля», – йдеться в повідомленні.

Зокрема згадуються перші вердикти Вищого антикорупційного суду та покращення співпраці між САП і НАБУ

Водночас у звіті ЄС підкреслюють, що кількість обвинувальних вироків щодо корупційних розслідувань наразі залишається низькою, а нещодавні рішення Конституційного суду України поставили під сумнів досягнення країни в боротьбі з корупцією.

«Рішення (КСУ, – ред.) викликало значну суспільну критику, оскільки воно поставило під сумнів реформи, яких вимагали українські реформаторські сили після Майдану і міжнародне співтовариство, зокрема через умови в межах послідовних програм МВФ, макрофінансової допомоги, Плану дій щодо лібералізації візового режиму», – йдеться у звіті.

Євросоюз, зокрема, наголосив на необхідності серйозної судової реформи, а також відзначив, що в українському парламенті зареєстрували кілька законодавчих ініціатив, спрямовані на відновлення антикорупційного законодавства та реформування КСУ, однак їх ще не розглянули.

До слова, через скандальне рішення Конституційного суду САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування.

30 листопада у Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує ув’язнення за брехню в декларації.

До слова, 27 листопада Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

Нагадаємо, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.