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    Політика

    Посол Німеччини назвала ключові реформи для процвітання України

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    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен - Посол Німеччини назвала ключові реформи для процвітання України
    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

    Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України

    Реалізація судової реформи та децентралізації повинні забезпечити процвітання України.

    Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише «Укрінформ».

    «Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України: перша – це реформа судочинства, а друга – це реформа децентралізації, фундаментальна і чи не найбільш амбітна реформи в Україні», – сказала Фельдгузен.

    На її думку, гарним результатом децентралізації є підвищення податкової культури.

    «У багатьох громадах ми бачимо реальні зміни на краще з новими школами, медичними центрами, кращими шляхами тощо, і це все стає можливим завдяки підвищенню фінансування на місцевому рівні, коли люди можуть бачити конкретні результати», – зазначила Фельдгузен.

    Водночас дипломатка зауважила, що децентралізація не є самоціллю.

    Раніше посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні.

    Теги: реформа Німеччина децентралізація судова реформа політика посол Україна
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