Посол Німеччини назвала ключові реформи для процвітання України
Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України
Реалізація судової реформи та децентралізації повинні забезпечити процвітання України.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише «Укрінформ».
«Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України: перша – це реформа судочинства, а друга – це реформа децентралізації, фундаментальна і чи не найбільш амбітна реформи в Україні», – сказала Фельдгузен.
На її думку, гарним результатом децентралізації є підвищення податкової культури.
«У багатьох громадах ми бачимо реальні зміни на краще з новими школами, медичними центрами, кращими шляхами тощо, і це все стає можливим завдяки підвищенню фінансування на місцевому рівні, коли люди можуть бачити конкретні результати», – зазначила Фельдгузен.
Водночас дипломатка зауважила, що децентралізація не є самоціллю.
Раніше посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні.