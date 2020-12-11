Посол Німеччини назвала ключові реформи для процвітання України

Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України

Реалізація судової реформи та децентралізації повинні забезпечити процвітання України.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише «Укрінформ».

«Є дві основні реформи, які можуть призвести до створення процвітаючої України: перша – це реформа судочинства, а друга – це реформа децентралізації, фундаментальна і чи не найбільш амбітна реформи в Україні», – сказала Фельдгузен.

На її думку, гарним результатом децентралізації є підвищення податкової культури.

«У багатьох громадах ми бачимо реальні зміни на краще з новими школами, медичними центрами, кращими шляхами тощо, і це все стає можливим завдяки підвищенню фінансування на місцевому рівні, коли люди можуть бачити конкретні результати», – зазначила Фельдгузен.

Водночас дипломатка зауважила, що децентралізація не є самоціллю.

Раніше посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні.