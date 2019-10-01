Сенцов зустрівся з Макроном у кулуарах ПАРЄ
Президент Франції спілкувався з українським режисером близько пів години
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі звільненим з російської в’язниці українським режисером Олегом Сенцовим у Страсбурзі.
Про це йдеться на сторінці у Facebook телеканалу «UA:Перший».
Зазначається, що зустріч відбулася у кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
«Макрон і Сенцов спілкувалися приблизно пів години. Президент Франції запитав у режисера, чи продовжує він писати. Сенцов відповів ствердно», - повідомляє «UA:Перший».
Нагадаємо, 7 вересня відбувся великий обмін полонених, з російського полону повернулися 35 українців. Серед них — 24 моряки, яких РФ захопила в Керченській протоці, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Павло Гриб та інші, чиї прізвища кілька років поспіль звучали майже на всіх міжнародних зустрічах як прізвища політв'язнів.