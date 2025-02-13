Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати

У 2022-2023 роках голова правління громадської організації декларував зарплату від військових частин

Голова правління «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Таке повідомлення сьогодні зранку активіст розмістив у своїх соцмережах.

За його словами, відповідне клопотання подав голова ДПСУ генерал-лейтенант Сергій Дейнеко. Відправляють Шабуніна начебто на Харківщину.

Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

Очільник Центру протидії корупції зауважив, що «був серед тисяч тих, хто добровільно мобілізувався у Києві в перші дні повномасштабки, а потім служив на Сході». Далі він повідомляє, що під час несення служби у Києві, брав участь у зміні законодавства, яке блокувало військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати Delta/Вежа.

За даними джерел УП, сержанта Шабуніна призначать командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ.

Варто наголосити: в електронній декларації за 2022 рік Віталій Шабунін відобразив 182,7 тис. грн зарплати, отриманої у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і 402,5 тис. грн зарплати від військової частини А4076.

В е-декларації за 2023 рік Шабунін вказав зарплату від трьох військових частин: 472-ї – 11,4 тис. грн, А-0139 – 13,6 тис. грн і А4076 – 324,4 тис. грн.

Крім цього, 6 лютого на сайті уряду з’явилася петиція адвоката Ростислава Кравця, який виступає за анулювання «броні» від мобілізації представникам недержавних громадських об’єднань, що одержували фінансову допомогу USAID. На сайті громадської організації «Центр протидії корупції» є фінансовий звіт про отримання коштів міжнародної допомоги, у тому числі від USAID.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних. Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.