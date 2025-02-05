Провів у полоні понад рік. Прикордонники показали чуттєву зустріч бійця з рідними

Після лікування та реабілітації прикордонник зустрівся з рідними

Прикордонник Могилів-Подільського загону Денис Нога провів у полоні 15 місяців. 30 грудня 2024 року, напередодні Нового року, під час чергового обміну, він повернувся в Україну. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Після лікування та реабілітації прикордонник зустрівся з рідними, які весь цей час із нетерпінням чекали на нього.

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фото: Facebook/Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На в'їзді до міста його зустріли найрідніші: родина, друзі, побратими. Батьки чоловіка, які також є прикордонниками, зустріли сина зі сльозами радості.

«Теплі обійми, щирі слова, емоції, що не потребують зайвих пояснень, – усе це стало частиною зворушливої ​​зустрічі, яка ще раз довела, наскільки сильними є віра, підтримка та єдність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді додому вдалося повернути 25 українських захисників.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.