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Ексміністр, підозрюваний у «вугільній справі», розлучився

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Ексміністр, підозрюваний у «вугільній справі», розлучився
Володимир Демчишин перебуває у розшуку правоохоронних органів
фото: Владислав Содель

Ініціатором розриву стосунків виступила дружина Володимира Демшичина

Міністр енергетики та вугільної промисловості України у 2014-2016 роках, а також підозрюваний у гучній «вугільній справі» Володимир Демчишин розлучився з дружиною Уляною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У липні 2024 року позов про розлучення подала саме  дружина колишнього урядовця. Вона зазначила, що у сімейної пари відсутні спільні інтереси та взаєморозуміння, подружжя має різні погляди на життя. Сторони втратили почуття любові та поваги один до одного.

Уляна Демчишин зауважила: не веде з чоловіком спільного господарства, а їхнє подальше спільне життя та збереження шлюбу – неможливе.

Ексміністр до суду не з’явився, але відреагував письмовою заявою, у якій просив суд розірвати стосунки.

Феміда з’ясувала, що Володимир та Уляна Демчишини одружилися 2009 року. У подружжя народилося двоє доньок. Проте наразі сторони не проживають однією сім’єю, не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки, проживають окремо, сумісне життя не склалося.

«Приймаючи до уваги заяву позивача, суд вважає, що причини, що спонукають її наполягати на розірванні шлюбу є обґрунтованими і подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу суперечило б їх інтересам, що має істотне значення. Крім того, відповідач не заперечує проти розірвання шлюбу з позивачем», – сказано у рішенні суду.

За даними бази МВС, наразі Володимир Демчишин перебуває у розшуку.

Згідно з останньою поданою електронною декларацією за 2019 рік, сім’я Демчишиних володіла квартирою площею 46,1 кв. м у Києві, житловим будинком площею 389,6 кв. м під Києвом, двома земельними ділянками загальною площею 0,1 га.

У 2019 році сукупний дохід колишнього міністра Володимира Демчишина склав 36 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину за сприяння терористичній групі чи терористичній організації. Окрім Демчишина, підозри в одному і тому ж кримінальному провадженні отримали п’ятий президент Петро Порошенко, екснардеп від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Усі вони, за версією слідства, організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оброни 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Слідство вважає, що саме Кузяра, який координував свої дії з Медведчуком і терористами, контролював поставки з окупованих територій Донбасу до українських теплових електростанцій. Загалом, Україна заплатила на рахунки «Луганськвугілля» та «Шахти імені Кисельова» 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою, стверджують правоохоронці.

Підсумовуючи все це, слідство дійшло висновків: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Станом на початок 2025 року, із чотирьох топпідозрюваних статус обвинуваченого отримав лише Віктор Медведчук. Його справу з 2022 року заочно слухає Личаківський районний суд Львова. Кум Путіна обвинувачується у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Найближче судове засідання у справі Медведчука відбудеться 21 січня.

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Теги: Петро Порошенко ДБР Володимир Демчишин ОРДЛО війна вугілля суд окупанти Віктор Медведчук розлучення

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