Німеччина передає Україні керовані ракети Iris-T

До України найближчим часом надійдуть 100 ракет Iris-T

Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.

«Майбутня підтримка України у формі техніки й військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні групи за участі понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про поставку близько 100 керованих ракет Iris-T найближчим часом до України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 12 лютого у Брюсселі пройшло перше після зміни влади в США засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Ця зустріч вперше відбувалася під головуванням міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

«Главком» детально розповів, які питання були на порядку денному.

Повідомлялось, що новий очільник Пентагону Піт Геґсет на зустрічі у форматі «Рамштайн» окреслив бачення безпекової політики США щодо України. За його словами, міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову.

Геґсет наголосив, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами.