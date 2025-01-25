Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
США заморожуть гранти на 90 днів
фото з відкритих джерел

Скорочення програм іноземної допомоги США зачепить і Україну

Державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Про це пише Politico.

Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Проте документ передбачає деякі винятки. Так, продовжиться іноземне військове фінансування Єгипту, який щорічно отримує близько $1,3 млрд, та Ізраїлю, який щорічно отримує близько $3,3 млрд.

Також документ дозволяє надавати екстрену продовольчу допомогу. Проте рішення мають бути «узгоджені з умовами відповідного контракту».

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

Читайте також:

Теги: США Україна гуманітарна допомога грант фінансування Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США потрібен острів Гренландія через міжнародну безпеку
Енергоресурси Гренландії: чи є вони істинною причиною інтересу Трампа?
Сьогодні, 09:35
З вересня 2023 року програмою Uniting for Ukraine скористались понад 150 тисяч українців
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
Сьогодні, 08:22
Трампа не дуже цікавить варіант довгої війни
До Кремля поступово доходить ідея Трампа
Вчора, 18:44
Дональд Трамп підписав низку указів після своєї інавгурації
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
21 сiчня, 08:05
З американським президентом не житиме його дружина – вона залишиться у Флориді
Родинне дерево Дональда Трампа ТЕМА ТИЖНЯ
17 сiчня, 12:05
П'ять російських танкерів зупинилися біля китайських портів через санкції
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
14 сiчня, 09:36
Місцеві коментують: такий моторошний схід сонця бачать вперше
У Лос-Анжелесі, який потерпає від пожеж, зійшло «криваве» сонце: вражаюче відео
9 сiчня, 05:25
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
9 сiчня, 00:28
Віце-президент Камала Гарріс тисне руку спікеру Палати представників Майку Джонсону в Капітолії, 6 січня 2025 року
Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США
6 сiчня, 21:45

Економіка

США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Саудівська Аравія прокоментувала пропозицію Трампа знизити ціну на нафту
Саудівська Аравія прокоментувала пропозицію Трампа знизити ціну на нафту
Туреччина робить ставку на масовий запуск атомних реакторів
Туреччина робить ставку на масовий запуск атомних реакторів
На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ
На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
13K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
8083
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua