США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу

Скорочення програм іноземної допомоги США зачепить і Україну

Державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Про це пише Politico.

Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Проте документ передбачає деякі винятки. Так, продовжиться іноземне військове фінансування Єгипту, який щорічно отримує близько $1,3 млрд, та Ізраїлю, який щорічно отримує близько $3,3 млрд.

Також документ дозволяє надавати екстрену продовольчу допомогу. Проте рішення мають бути «узгоджені з умовами відповідного контракту».

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.