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Міноборони допустило до використання вітчизняні дрони, які маловразливі до впливу РЕБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони допустило до використання вітчизняні дрони, які маловразливі до впливу РЕБ
Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби
фото: Міноборони

Безпілотники здатні наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва. Про це повідомляє  Головне управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

Нагадаємо, що у Силах оборони України впроваджуються інноваційні технології для збереження життя воїнів. Міноборони запускає проєкт, який дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Президент заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

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Теги: Міноборони безпілотник Україна ЗСУ війна

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